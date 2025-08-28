ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಕುಶ್ವಾಹ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭೋಪಾಲ್(ಆ.28): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಭಿಂಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಕೊರತೆಯ ಕುರಿತು ನಡೆದ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ವಾದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಂಜೀವ್ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದಾಗ ನಾಟಕೀಯ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ವಾಗ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ನಿಂದನೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಗಿದರು.
ಪ್ರತಿ ರೈತನಿಗೆ ಕೇವಲ ಎರಡು ಚೀಲ ರಸಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಂಡ ಕುಶ್ವಾಹ ರೈತರ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಬರದಿದ್ದಾಗ, ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. "ಇಂದು ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಆರಂಭವಾದ ವಾದವು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ತಿರುಗಿತು.
ವಾದದ ಮೂಲಕ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಘಟನೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ, ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರಿಗೆ "ತನ್ನ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಇರಿ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರಳು ಕಳ್ಳತನವನ್ನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಶಾಸಕರು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನೇ "ಕಳ್ಳ" ಎಂದು ಕರೆದು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಕುಶ್ವಾಹ ಮುಷ್ಟಿ ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಗನ್ನರ್ ಅವರನ್ನು ತಡೆದರು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಮನೆಯ ಹೊರಗಡೆ, ಭಿಂಡ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಳ್ಳ ಎಂದು ಕುಶ್ವಾಹ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದಾರೆ.
MBBS ಸೀಟು ನಿರಾಕರಣೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ!
ರೈತರು ಬಂಗಲೆಯ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ, ಒಂದು ಟೆಂಟ್, ಧ್ವನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕೂಲರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಕುಶ್ವಾಹ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದರು. ಎಸ್ಪಿ ಡಾ. ಅಸಿತ್ ಯಾದವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರು. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಚೇರಿಯ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶದ ನಂತರವೇ ಶಾಸಕರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ದರ ಏರಿಕೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 25ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ BMRCL
ನಂತರ ಕುಶ್ವಾಹ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ, "ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಮತ್ತು ರೈತರು ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ರೈತರು ತಾವು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಆಡಳಿತದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹಾ ಅವರು 2003 ರಲ್ಲಿ ಭಿಂಡ್ನಿಂದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದರು.
2008 ರಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ, ಅವರು ಬಂಡಾಯವೆದ್ದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಟಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಆಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಚತುರ್ವೇದಿ ಗೆದ್ದ ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಅವರು 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಮರಳಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದರು, ಆದರೆ 2018 ರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಾಗ, ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬದಲಾದರು ಮತ್ತು ಸೋತರು, ಬಿಎಸ್ಪಿಯ ಸಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಕುಶ್ವಾಹ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. 2023 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮುನ್ನ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಭಿಂಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗೆದ್ದರು.