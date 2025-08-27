ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರವರೆಗಿನ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಆ.27): ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾದ ಆದಾಯವನ್ನು ಶೇ. 25 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ವಿ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರವರೆಗಿನ ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿರುವ ಕಾರಣ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಶುಲ್ಕೇತರ ಆದಾಯವು BMRCL ನ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ 12-14% ರಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
"ಶುಲ್ಕವಲ್ಲದ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಇದು ರಿಟೇಲ್ ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ದೊಡ್ಡ ಭೂಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಲ್ಕೇತರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "ಫೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದಾಯವು ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಶುಲ್ಕೇತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು 25% ಕ್ಕೆ ಏರಿದರೆ, ಅದು ಸಂಬಳ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದ
ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಸೈನ್ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದು, 83 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ 67 ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೆ 700 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಸಂಭಾವ್ಯ ಆದಾಯದ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ, ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾನಗರಗಳು ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಾಗಿವೆ.
"ಈ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ, ನಾವು ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಜಾಹೀರಾತು ಎರಡರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳವು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ 10 ಲಕ್ಷ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುವ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ-ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಸೈನ್ಪೋಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಅಶ್ತೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಲೈನ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಹೀರಾತು ಹಾಕಲು ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಎರಡು ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಮುದ್ರಾ ವೆಂಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಔಟ್ಡೋರ್ ವಿಶೇಷ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 25 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರತಾದ ಆದಾಯದಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಋಏ. "ಪ್ರಸ್ತುತ, ಮೆಟ್ರೋ ದರಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ದರಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಇತರ ಮಹಾನಗರಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿವೆ" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.