ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಕಲಬೆರಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಯವರೆಗೆ. ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗದ ಯಾವುದೇ ಮಸಾಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿಯನ್ನೂ ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಲೆಗಳನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ
ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅರಿಶಿನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನ ಬಳಸದ ಅಡುಗೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್ಫುಲ್ ಔಷಧೀಯ ಮಸಾಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಅರಿಶಿನವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಅರಿಶಿನವು ಆಹಾರದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗದಿರಿ
ಅರಿಶಿನದ ಶಕ್ತಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಕಿಣ್ವಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ . ಅರಿಶಿನದ ಉರಿಯೂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಸಂಧಿವಾತ ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳ ಬಿಗಿತದಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಮೆದುಳಿನ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಆದರೆ ನೆನಪಿಡಿ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅರಿಶಿನ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕರುಳು, ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಲಬೆರಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ಗಂಭೀರ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು.
ಇದೇ ನೋಡಿ ಆ ಡೇಂಜರ್ ಕೆಮಿಕಲ್
ಹೌದು, ಸುಡಾನ್ ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕ ಮತ್ತು ತಳೀಯವಾಗಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣ ಬರಲು ಮೆಟಾನಿಲ್ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನವು ಹೆಚ್ಚು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕೃತಕ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯಕೃತ್ತಿನ ಹಾನಿ, ಡಿಎನ್ಎ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ದೌರ್ಬಲ್ಯದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿ ಸೀಸದ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬೆರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೆದುಳಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ, ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಹಾನಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಮತ್ತು ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅರಿಶಿನ ಕಲಬೆರಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
1) ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿ. ಶುದ್ಧ ಅರಿಶಿನವು ಕರಗಿ ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಕಲಿ ಅರಿಶಿನವು ನೀರನ್ನು ಗಾಢ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ.
2) ನೀರಿಗೆ ಅರಿಶಿನ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಬೆ ರಸ ಅಥವಾ ವಿನೆಗರ್ ಸೇರಿಸಿ. ನೊರೆ ಅಥವಾ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸೀಮೆಸುಣ್ಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬೆರೆಸಿರಬೇಕು.
3) ನಿಜವಾದ ಅರಿಶಿನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರುಚಿ ಮೃದು ಅಥವಾ ಸಿಹಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಿಟ್ಟು ಬೆರೆಸಿರಬೇಕು.
4) ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸುಡುವಾಗ ಅದು ಸಕ್ಕರೆಯಂತೆ ವಾಸನೆ ಬಂದು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವ ಶಬ್ದವಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಬೆರೆಸಿರಬೇಕು.
5) ಅರಿಶಿನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಹನಿ Diluted HCl ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಸೀಸದಿಂದ ಕಲಬೆರಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.