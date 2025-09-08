ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒತ್ತುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದಕ್ಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಈ ಲೇಖನ...
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒತ್ತುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಊಟ ಬಿಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಬಿಡುವುದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ, ಮೊಬೈಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂರುವುದಕ್ಕು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುವವರಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹವರಿಗಾಗಿ ಈ ಲೇಖನ...
ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ದಾಸರಾಗದವರಿಲ್ಲ.. ಆದರೆ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಶೇ. 46 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಮೊಬೈಲ್ಗೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರಬಹುದು.
ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಶೇಕಡಾ 46 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೂ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ?
ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸದೇ ಇರುವವರಿಗಿಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರು ಅಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಶೇಕಡಾ 37.3% ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಎಂದರೇನು?
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಂಡು ನೋವು ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗುದನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಅವು ಊದಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ನೋವು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಅತಿಸಾರ ಇರುವವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಹ ಇದು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಶ್ರೋಣಿಯ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗುದನಾಳದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು 45 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ 125 ಜನರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇವರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 66 % ಜನರು ಸ್ನಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸುದ್ದಿ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಬಳಸುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವವರಿಗೆ, ಬಳಸದವರಿಗಿಂತ ಶೇ. 46 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತರ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಏನು ಹೇಳುತ್ತವೆ?
ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, 2020 ರಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ಮತ್ತು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಹ ಈ ಇದೇ ವಿಚಾರವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತವೆ. 5 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಬರುವ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಇರುವ ಜನರು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತರೆ ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ಹೇಗೆ?
ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೈಬರ್ ಅಂಶವಿರುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಶೌಚಾಲಯದ ಹೊರಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವ, ನೋವು ಅಥವಾ ಗಡ್ಡೆಯಂತ ಸಂವೇದನೆಯಂತಹ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
