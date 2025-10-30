Stress Reduction Methods: ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಧ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ…ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ‘ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆ’ ಕುರಿತು ಯಾರೂ ಚರ್ಚಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಸಂಶೋಧಕರು.
ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು ಧ್ಯಾನದ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲವೇ, ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒತ್ತಡ ನಿವಾರಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಮೋಜಿನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್. ಇದು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಧನವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಧ್ಯಾನದಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಉಪಯುಕ್ತ ಸಾಧನವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿವೆ.
ಒತ್ತಡವೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸಾಂಟಾ ಬಾರ್ಬರಾದ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಷ್ಟೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು.
ಅನೇಕ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಂತೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಎಪಿಎ (American Psychological Association) ಒತ್ತಡ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಈಗ ಹೆಚ್ಚು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 18 ರಿಂದ 44 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಬೇಕು?
ಈ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನವು ಪ್ರೇರಕ (Motivator) ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆಯಾದರೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ . ಸಂಶೋಧಕರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, "ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಲು ಪುರುಸೊತ್ತು ಇರಲ್ಲ. ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ.
"ಜನರಿಗೆ ಭರವಸೆಯ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವುದು ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಅವರ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವಿಧಾನವು ಮೆದುಳಿಗೆ ವಿರಾಮ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಸಾಂಟಾ ಬಾರ್ಬರಾದ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲೇಖಕ ಡಾ. ರಾಬಿನ್ ನಬಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಟಿವೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಣೆ
ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಧ್ಯಾನ, ವ್ಯಾಯಾಮ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ ಅಥವಾ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಡಾ. ರಾಬಿನ್ ನಬಿ ವಿವರಿಸಿದರು. "ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸಮಾಜವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. "ಆದರೆ ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ."
ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಶೋಧಕರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಮೇರಿಕನ್ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ನಡುವೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಡದ ಅವಧಿಗಳಾಗಿವೆ.
ಈ ಅಧ್ಯಯನದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದ್ದವು. ಮೊಟಿವೇಶನಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಈ ಜನರು ಪ್ರಯೋಗ ಮುಗಿದು 10 ದಿನಗಳಾದ್ರೂ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡೋದಲ್ಲ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹಾಸ್ಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜನರು ನಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವು ಅವರ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ. ಡಾ. ನಬಿ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕೀಲಿಯು ಭರವಸೆಯಾಗಿದೆ. ಭರವಸೆಯು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ಇತರರು ಕಷ್ಟಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಜಯಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ನೋಡಿದಾಗ, ಅವರು ಸಹ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅದು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುವ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.