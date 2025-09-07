ತಮನ್ನಾ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಡಯಟ್ ಗಮನ, ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುಗಳು ಅವರ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ನ ರಹಸ್ಯ. ಡಾ. ಪಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಮತೋಲನ ಉತ್ತಮ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತಮ್ಮ ಡಯೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ಲೀನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಅವರು, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ. ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಸ್ಮೂಥಿ, ಗ್ರನೋಲಾ, ಖರ್ಜೂರ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು, ಮೊಟ್ಟೆ, ದಾಲ್, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಆಹಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗ. ಆದರೆ ಈ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವೇ? ಡಾ. ಪಾಲಿನಿಪ್ಪನ್ ಮಣಿಕಮ್ (ಡಾ. ಪಾಲ್) ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂಥಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್:
ತಮನ್ನಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಸ್ಮೂಥಿ ಬೌಲ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ರನೋಲಾ, ಬೆರ್ರಿಗಳು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಡಾ. ಪಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಲುಟನ್-ಮುಕ್ತ ಆಹಾರ ಸೀಲಿಯಾಕ್ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ. ಗ್ಲುಟನ್ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ಇದ್ದರೆ, ಗ್ಲುಟನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಐಬಿಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸ್ಮೂಥಿ ದಿನದ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ - ದಾಲ್, ರೊಟ್ಟಿ, ತರಕಾರಿ
ತಮನ್ನಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಾಲ್, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆದರೆ ದಾಲ್ ಒಂದರಿಂದಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಮೊಸರು ಸೇವಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವೈದ್ಯರು.
ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿ - ಬೀಜಗಳು, ಆದರೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ
ಸಂಜೆ ತಮನ್ನಾ ಬೀಜಗಳನ್ನು (ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಡಾ. ಪಾಲ್ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸರಿ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು, ಆದರೆ ಬೀಜಗಳು ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 10-15 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ - ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು
ತಮನ್ನಾ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಅವರ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ಯುಕ್ತ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ಹಸಿವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
glowing ತ್ವಚೆಯ ರಹಸ್ಯ - ನೀರು
ತಮನ್ನಾ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ glowing ತ್ವಚೆಯ ರಹಸ್ಯ ನೀರು. ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದಿಂದ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ತ್ವಚೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಡಾ. ಪಾಲ್ ಯಾರು?
ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಠರಗರುಳಿನ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಪಾಲಿನಿಪ್ಪನ್ ಮಣಿಕಮ್ (ಡಾ. ಪಾಲ್). ಅವರು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಾಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ “MedCom” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.