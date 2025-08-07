ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹುಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಗಂಭೀರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಟಿಗಳು, ನಾಲಿಗೆ, ಒಸಡುಗಳು, ಕೆನ್ನೆಗಳು, ಬಾಯಿಯ ತಳಭಾಗ, ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಗಂಟಲಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಾಯಿಯ ಯಾವುದೇ ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತಂಬಾಕು / ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಸೇವನೆ, ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ತಂಬಾಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಾನ್ ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಅಥವಾ ಅಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಬಾಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸುವವರಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ ಬಣ್ಣದ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳಾಗಿ ಒಸಡುಗಳು, ನಾಲಿಗೆ, ಕೆನ್ನೆಗಳ ಒಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಒರಟಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಬಾಯಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ, ತುಟಿಗಳ ಮೇಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದವಡೆಯ ಮೇಲೆ ಉಂಡೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶ ದಪ್ಪವಾಗುವುದರಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಉಂಡೆಗಳು ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ಎರಡು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಪಾಸಣೆ ಅಗತ್ಯ.
ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಅದು ಬಾಯಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು ಮತ್ತು ನುಂಗುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ನಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ದವಡೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ನಿರಂತರ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಒರಟು ಧ್ವನಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇರಬಹುದು.
ಬಾಯಿ ಅಥವಾ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಮರಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಬಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರೋಗಿಗಳು ನಿರಂತರ ಕಿವಿ ನೋವು, ದವಡೆಯ ಬಿಗಿತ ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.