Heart Failure Symptom: ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ(Heart Failure)ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದಾಗ ಹೃದಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕವು ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಇದು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಇದನ್ನು(Heart Failure Symptoms) ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿಯೂ (Heart Failure Sign in Feet)ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ...
ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯವಾದಾಗ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹೃದಯವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ರಕ್ತವನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ದ್ರವವು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಅದು ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು.
ಈ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದಲೂ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತೆ
ಎರಡೂ ಕಣಕಾಲುಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
ಚರ್ಮವು ಬಿಗಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೂಟುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತವೆ.
ಸಂಜೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಿಂತ ನಂತರ ಊತವು ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಎರಡೂ ಕಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಊತವು ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬದಿ ಮಾತ್ರ ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಗಾಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯಂತಹ ಇತರ ಕಾರಣಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಪಾದದ ಊತದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು…
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ.
ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ.
ವೇಗದ ಅಥವಾ ಅನಿಯಮಿತ ಹೃದಯ ಬಡಿತ.
ತ್ವರಿತ, ವಿವರಿಸಲಾಗದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ.
ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ.
ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಉಬ್ಬಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿರುವುದು.
ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಹೃದಯಾಘಾತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪು ಸೇವಿಸಿ: ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರತಿದಿನ 5 ಗ್ರಾಂ (1 ಟೀಚಮಚ)ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ಹಪ್ಪಳ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಂಟ್ ಫುಡ್ ತಪ್ಪಿಸಿ.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ: ಜಡ ಜೀವನಶೈಲಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಡಿಗೆ, ಯೋಗ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈಜು ಮುಂತಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದು ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ .
ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ: ಬೊಜ್ಜು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ BMI ಅನ್ನು 18.5-24.9 ರ ನಡುವೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಕೊಬ್ಬಿನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಮದ್ಯಪಾನದಿಂದ ದೂರವಿರಿ: ಧೂಮಪಾನ ಮತ್ತು ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ: ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಆಯಾಸ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ ಅಥವಾ ಎದೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರಿ.