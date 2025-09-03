ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದಾಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ವೈರಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ದಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಲಸಿಕೆ ನೀಡದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ ಕಡಿತವು ಮಾರಕವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವುಗಳ ಲಾಲಾರಸ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?.
ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿಯೂ ಸಾವು
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚುವುದನ್ನು ಅಪಾಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಬದೌನ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿ ರೇಬೀಸ್ನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಘಾತಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಯಿಯ ಲಾಲಾರಸದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಶ್ಚುರೆಲ್ಲಾ, ಕ್ಯಾಪ್ನೋಸೈಟೋಫಗಾ ಕ್ಯಾನಿಮೊರ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೋಕೊಕಸ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ರೇಬೀಸ್ ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಲಾಲಾರಸವು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ, ಗೀಚಿದ ಚರ್ಮ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಅಥವಾ ಬಾಯಿಯ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ವೈರಸ್ ನೇರವಾಗಿ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ವಿಷದಂತೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾರಕ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಗಾಯವನ್ನ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದ್ರೆ ಸಾಕಾ?
ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ಪ್ರಕಾರ, ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಯವನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ಸೋಪಿನ ಕ್ಷಾರೀಯ ಸ್ವಭಾವವು ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೋಪು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದೇ ಸಾಕು ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಇದು ಕೇವಲ ತಕ್ಷಣದ ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮ. ಗಾಯವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ವೈರಸ್ ಹರಡುವುದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ರೇಬೀಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ವೈರಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನರಗಳ ಮೂಲಕ ಮೆದುಳನ್ನು ತಲುಪಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ರೇಬೀಸ್ನ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?
ವೈರಸ್ ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಆತಂಕದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರೋಗವು ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ನೀರಿನ ಭಯ (ಹೈಡ್ರೋಫೋಬಿಯಾ), ಸ್ನಾಯು ನೋವು, ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯಂತಹ ಗಂಭೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು
ಗಾಯವನ್ನು ಸೋಪು ಮತ್ತು ಹರಿಯುವ ನೀರಿನಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಗಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೋಡಾವನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಡಿ.
ತಡ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಹತ್ತಿರದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ.
ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ರೇಬೀಸ್ ವಿರೋಧಿ ಲಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಇಮ್ಯುನೊಗ್ಲಾಬ್ಯುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ರೇಬೀಸ್ 100 ಪ್ರತಿಶತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು 100 ಪ್ರತಿಶತ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು.
Disclaimer: ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ, ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿರಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.