ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು.
ಉದ್ಯಾನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹೈಡ್ರೇಂಜ ಸಸ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸಬಾರದು.
ಈ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ . ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮನೆಗೆ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಾಗೋ ಪಾಮ್ ಸಸ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ತರಕಾರಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ಗುಲಾಬಿ, ಬಿಳಿ ಮುಂತಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ.
ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಸಸ್ಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
