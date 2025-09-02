Kannada

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೂ ಇದೆ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೂ ವಿಭಿನ್ನ ಗುಣಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು.

life Sep 02 2025
Author: Ashwini HR Image Credits:Getty
Kannada

ಹೈಡ್ರೇಂಜ

ಉದ್ಯಾನ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ಹೈಡ್ರೇಂಜ ಸಸ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ನಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಈರುಳ್ಳಿ

ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದೆ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾಯಿ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸಬಾರದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಅಜೇಲಿಯ

ಈ ಸಸ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ . ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿಂದರೆ ಅತಿಸಾರ, ವಾಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಾಗೋ ಪಾಮ್

ಮನೆಗೆ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಾಗೋ ಪಾಮ್ ಸಸ್ಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

Image credits: Getty
Kannada

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ತರಕಾರಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ. ಆದರೆ ಇದು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ.

Image credits: Getty
Kannada

ಒಲಿಯಾಂಡರ್

ಗುಲಾಬಿ, ಬಿಳಿ ಮುಂತಾದ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ.

Image credits: Getty
Kannada

ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್

ರೋಡೋಡೆಂಡ್ರಾನ್ ಸಸ್ಯ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ನಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

Image credits: Getty

2025 ಹೆನ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಸೂಚ್ಯಂಕ: ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್?

ಲಿವರ್ ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ 7 ಉತ್ತಮ ತಿಂಡಿಗಳು

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರುವೆಗಳ ಕಾಟ ಇದ್ದರೆ, ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆಂದೂ ನಿಮ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಅಬ್ಬಾಬ್ಬ ದಿನಾ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ ಗೊತ್ತೇ?