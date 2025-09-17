ಜಿಮ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದರೆ ಅದರ ಪ್ರಮಾಣ ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಜಿಮ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಸುರಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೊಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ರೇಜ್ಗೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಸರಿಯಾದ ಪೋಷಣೆಯೂ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ನಾವು ವಿವರಿಸೋಣ.
ದೈನಂದಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ
ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ (ICMR) ಪ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಯಸ್ಕನಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ 0.83 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 65 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 54 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ದೇಹದ ತೂಕಕ್ಕೆ 1.0 ರಿಂದ 1.2 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಇದನ್ನೂ ಒದಿ: ತಮನ್ನಾ ಡಯೆಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ನಿಮಗೂ ಸೂಕ್ತವೇ? ತಜ್ಞರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯ ಅಪಾಯಗಳು
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅಧಿಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಬಹುದು.
ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಲಬದ್ಧತೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೂಲವು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ, ಅದು ಹೃದ್ರೋಗದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟಿನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು
ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯು ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಇದು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಜಿಮ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಡಿಮೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಒದಿ: ಕೂದಲು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಬೇಕಾ?; ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ ಈ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ನವದೆಹಲಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಆಕ್ಟಿವಿಯಾದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾ. ಸೌಮ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆ ಇರಬೇಕು. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೇವಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಆದರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು, ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.'