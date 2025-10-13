ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಿಲನದ ಬಳಿಕ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ? ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ, 5 ಆಘಾತಕಾರಿ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ…
ಸಂಭೋಗದ ನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಕಾರಣಗಳು:
ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಭೋಗದ (Intercourse) ನಂತರ ಆಗುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ಯಾಪ್ ಸ್ಮಿಯರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಮಹಿಳೆಯರು ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧದ (Intercourse) ನಂತರ ಲಘುವಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ಕಾಯಿಟಲ್ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ (Posttotal Bleeding) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವ ಘಟನೆಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಇದು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಇದು ಯಾವುದೋ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅಗತ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಅಥವಾ ಎಂಡೊಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಪಾಲಿಪ್ಸ್
ಇವು ಗರ್ಭಕಂಠ (Cervix) ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾಶಯದ ಒಳಪದರದಲ್ಲಿ (Endometrium) ಬೆಳೆಯುವ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್-ರಹಿತ (Non-cancerous) ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಡ್ಡೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಲಘುವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಇದರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ.
ಯೋನಿ ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಉರಿಯೂತ
ಕೆಲವು ಯೋನಿ ಸೋಂಕುಗಳು ಕೂಡ ರಕ್ತಸ್ರಾವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯೀಸ್ಟ್ ಸೋಂಕು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ವಜಿನೋಸಿಸ್ (Bacterial Vaginosis - BV), ಕ್ಲಮೈಡಿಯಾ (Chlamydia) ಮತ್ತು ಗೊನೊರಿಯಾ (Gonorrhea) ನಂತಹ ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹರಡುವ ಸೋಂಕುಗಳು ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಯೋನಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಕಂಠದಲ್ಲಿ ಉರಿಯೂತ (Inflammation) ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತುರಿಕೆ, ದುರ್ವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಉರಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಎಕ್ಟೋಪಿಯನ್ ಅಥವಾ ಸವೆತ
ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಗರ್ಭಕಂಠದ ಒಳಪದರವು ಹೊರಕ್ಕೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದರವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಲேசಾದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಲೂ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಗರ್ಭಕಂಠದ ಡಿಸ್ಪ್ಲಾಸಿಯಾ
ಇದು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಅಸಹಜವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಂಭೋಗದ ನಂತರದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಇದರ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಗಂಭೀರ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಪದೇ ಪದೇ ಅಥವಾ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೂ, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.
ಯಾವಾಗ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬೇಕು?
ಲೇಸಾದ ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಆಗುವ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನು (Gynecologist) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
1. ಪದೇ ಪದೇ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆಗುವುದು
2. ತೀವ್ರ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
3. ಕೇವಲ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚು ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ.
4. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪೆಲ್ವಿಕ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು
5. ದುರ್ವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್
6. ತುರಿಕೆ ಅಥವಾ ಉರಿ
7. ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ದೌರ್ಬಲ್ಯ
8. ಮುಟ್ಟು ನಿಂತ ನಂತರ (ಮೆನೋಪಾಸ್) ರಕ್ತಸ್ರಾವ