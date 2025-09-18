ಎತ್ತರಕ್ಕಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ?, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್
Tips For Fan Cleaning: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದೇ ಫ್ಯಾನ್ ಅಥವಾ ಶೋಕೇಸ್ ಒಳಗೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದರಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕಾದ ಫ್ಯಾನನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ?.
ಕೊಳಕಾಗಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಫ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹಾರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೊಳೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾನ್ ಮೇಲೆ ಗ್ರೀಸ್ ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಫ್ಯಾನ್ ತುಂಬಾ ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೊಳಕಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಎಣ್ಣೆ ಈ ಫ್ಯಾನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧೂಳಿನಿಂದ ಅವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಿಗುಟಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಸಿಂಪಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಟೆಕ್ನಿಕ್ನಿಂದ ಧೂಳಿನ ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಬಳಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಳಕು ಫ್ಯಾನ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹಳೆಯ ದಿಂಬಿನ ಕವರ್ ಬಳಸಿ. ನೀವು ದಿಂಬಿನಂತೆಯೇ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ. ಕವರ್ ಅನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಫ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕಸವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಯಾವುದೇ ಧೂಳು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಉಜ್ಜಿ. ಫ್ಯಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನೆಲವೂ ಕೊಳಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನರ್
ಮೊದಲು ನೀವು ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಬಳಸಿ ಫ್ಯಾನ್ ನಿಂದ ಧೂಳು ತೆಗೆಯಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಡಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ನಿಂದ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಮತ್ತು ಬ್ಲೇಡ್ ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ದ್ರಾವಣ
ಈಗ ಸೀಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾನ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ (electric shock) ಹೊಡೆಯುವ ಭಯವಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಧಾನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ್ರಾವಣ ತಯಾರಿಸಲು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೋಪ್ ಅಥವಾ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಸೇರಿಸಿ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ. ಈಗ ಈ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೇವಗೊಳಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ನಿಂದ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಗ್ರೀಸ್, ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆ
ದ್ರಾವಣದಿಂದ ಒರೆಸಿದ ನಂತರ ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಉಜ್ಜಿ. ಇದು ಉಳಿದಿರುವ ದ್ರವ ಮತ್ತು ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ...
ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡಿ . ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ನೀವು ಮೇಲಿನ ಭಾಗದ ಬ್ಲೇಡ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಳೆಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಆಗ್ಗಾಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಡಸ್ಟರ್ನಿಂದ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ.