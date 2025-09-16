ಬಕೆಟ್, ಮಗ್ ಕೊಳಕಾಗಿವೆಯೇ?, ಒಂದು ಪೈಸೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡದೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ!
DIY plastic cleaning hacks at home: ಬಕೆಟ್, ಮಗ್ ಕೊಳಕಾದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೋದರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳಕು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳು ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
- FB
- TW
- Linkdin
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಬಹುತೇಕರು ಸ್ನಾನಗೃಹವನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಬಾತ್ರೂಂ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿರುವ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಗಮನಹರಿಸಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಳಕಾದ ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೋದರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕೊಳಕು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮೊಂಡು ಕಲೆಗಳು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿದ್ದರೂ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ..
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳಕು ಮಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾದ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್, ನಿಂಬೆ ರಸ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲುಜ್ಜುವ ಬ್ರಷ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಂತರ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ, ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯುವ ಸೋಪ್ ಮತ್ತು ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಬಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಬಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಕೊಳಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಚ್ಚಿ 5-10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಿ. ನಂತರ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದರ ನಂತರ, ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ!
ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್
ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೆಷ್ಟೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಗಡಸು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಬಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಳು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ನಂತರ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂಜನ್ನು ಅದ್ದಿ,ಮಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬಕೆಟ್ಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ!
ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್
ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ನಂತರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಅನ್ನು ಅದ್ದಿ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದ ನಂತರ, ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಕೆಟ್ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.