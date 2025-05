Read Full Gallery

ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಎರಡನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ತಾಯಂದಿರ ದಿನ(Mother’s Day)ವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾವು ಮೇ 11 ರಂದು ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ತಾಯಂದಿರ ದಿನವು ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇದನ್ನ ಕೊಡಿ..ಖುಷಿಯಾಗದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ!

ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ಟ್ರೆಂಡ್. ತಾಯಿ ತನಗಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಆಕೆಯ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಗಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ನೀವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಗ್ ಕಪ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು "Best Mom Ever [ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು] ಎಂದು ಬರೆಯಬಹುದು. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು. ಮಾಡರ್ನ್ ತಾಯಂದಿರಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಸಂದೇಶವುಳ್ಳ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ "Super Mom", "My First Friend, My Forever Mom" ಇತ್ಯಾದಿ. ಬರೆಸಬಹುದು. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಡೈರಿ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಸಹ ಕೊಡಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾದರೆ ತಾಯಿಯ ಜನ್ಮರಾಶಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಿಸಬಹುದು. ಇನ್ನು ಗ್ರಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೌದು, ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಮೇಡ್ ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿಬಹುದು.