ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಂದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋ ( BBK 12 ) ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ನಿರೂಪಣೆಯ ಶೋ ಇದಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಅಂದಹಾಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಸ್ವಾತಿ
ಕನ್ನಡದ ಅನೇಕ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸ್ವಾತಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಾತಿ ಶೋನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸಾಗರ್ ಬಿಳಿಗೌಡ
ಸತ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸಾಗರ್ ಬಿಳಿಗೌಡ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಹೋಟೆಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಾಗರ್ ಮಿನಿ ಸಿರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಂಡಿ ಸಮೀರ್
ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಎಂಡಿ ಸಮೀರ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಇವರು ದೊಡ್ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಡೌಟ್ ಎನ್ನಬಹುದು.
ದಿವ್ಯಾ ವಸಂತ
ಸುದ್ದಿ ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲ ಶೋಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ವಸಂತ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಡಾ ಬ್ರೋ
ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಡಾ ಬ್ರೋ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ವದಂತಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೋರಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್
ಕಳೆದ ಕೆಲ ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ವದಂತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡೋಣ.
ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ
ಮುದ್ದುಸೊಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ ಮೇಘಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನಿಜ ಆಗಲಿದೆಯೋ ಏನೋ!
ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ
ಬೃಂದಾವನ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟಿ, ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ದೀಪಿಕಾ ಗೌಡ
ಕನ್ನಡದ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಲಿರುವ ದೀಪಿಕಾ ಗೌಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಶೋಗೆ ಬರ್ತಾರಾ?
ಧನುಷ್ ಗೌಡ
ಗೀತಾ, ನೂರು ಜನ್ಮಕೂ ಧಾರಾವಾಹಿ ಖ್ಯಾತಿಯ ಧನುಷ್ ಗೌಡ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರಾ?
ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ
ಅಮೃತಾ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಸದ್ಯ ಆಸೆ ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ದೊಡ್ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಪಾಯಲ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ
ಕನ್ನಡ, ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಪಾಯಲ್ ಚೆಂಗಪ್ಪ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12 ಶೋಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
ಅರವಿಂದ್ ರತನ್
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಜ್ಯೋತಿಷಿ ಅರವಿಂದ್ ರತನ್ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.