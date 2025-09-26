ಮದ್ವೆಯಾಗಿ 8 ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಈ ದಂಪತಿ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಬೆಕ್ಕು, ನಾಯಿಯಂತೆ!
A Cat a Dog and a Divorce: ಪತಿ ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಾರಣವೇನು?
ಏನೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟು ಡಿವೋರ್ಸ್ ಪಡೆಯುವ ದಂಪತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಾವಿಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣವು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡೀವೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡ್ತೀರಾ!.
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ
ಹೌದು. ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳೇ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಸಾಕು ನಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೆಕ್ಕು ಅವರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದವು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಬ್ಬರೂ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು
ಈ ಜೋಡಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಪತಿ ಭೋಪಾಲ್ ಮೂಲದವರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭೋಪಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೇ ಪ್ರೀತಿ ಈಗ ಅವರ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಾ?
ಗಂಡನ ಸಾಕು ನಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಪತ್ನಿ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಮದುವೆಗೆ ಮೊದಲೇ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪತಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರ ಮನೆಯಿಂದ ಅವಳು ಬೆಕ್ಕನ್ನು ತಂದಳು. ಅದು ಈಗ ತಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮೀನಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ
ಸದ್ಯ ಹೆಂಡತಿ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧಳಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳು ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ತಿಳಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಲಹೆಗಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಲೋಚನೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯವು ವಿಚ್ಛೇದನದ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು
ಅಂದಹಾಗೆ ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹ ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರಳಿತು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದರೆ ಈಗ, ಅವರ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಾದ ಬೆಕ್ಕು ಮತ್ತು ಎರಡು ನಾಯಿಗಳು ಸಂಘರ್ಷದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ.
ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ಪ್ರಕರಣ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.