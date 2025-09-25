Dating App Crime: "ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೇನಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿವರ.
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 23 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಮಾಧಾಪುರ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಸಂಜೆ, ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನನ್ನು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಜಿ ರೂಂಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದನೆಂದು ವೈದ್ಯರು ತನ್ನ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಭೇಟಿಯಾಗಲು ಒಪ್ಪುವ ಮೊದಲು ನಾವು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ
ಈ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ನಿರಾಕರಣೆಯಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಯು ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ಗುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಬೆದರಿಸಿದನು. "ಅವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಹಣ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ಈ ವಿಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು, ವೈದ್ಯರು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ 5,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ಆ ರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ, ಆರೋಪಿಯು ವೈದ್ಯರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ, ಮರುದಿನ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದನು. "ಅವನು ನನ್ನ ಫ್ಲಾಟ್ಗೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ನುಗ್ಗಿ, ನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ, 3,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು, ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದನು. ಆರೋಪಿಯು ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಿ" ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು
ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ, ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 308(5), 351(2) ಮತ್ತು 352 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಯುಪಿಐ ವರ್ಗಾವಣೆ ವಿವರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ನಾವು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಗ್ರೈಂಡರ್ ಆಪ್ನಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಕೋರಿದ್ದೇವೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಧಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.