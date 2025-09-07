- Home
- ನೋವು, ದುಃಖ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕೆ ಈ ಘಟನೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ!
ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಆನೆ, ತಿಮಿಂಗಿಲ, ಕಾಗೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ.
1 Min read
15
ಕಾಗೆಗಳು
ಹಕ್ಕಿಗಳು ದುಃಖಿಸ್ತವೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವು ದುಃಖ ಪಡ್ತವೆ. ಸತ್ತವರ ಸುತ್ತ ಕಾಗೆಗಳು ಸೇರುವುದನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು.
25
ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಮತ್ತು ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು
ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ಡಾಲ್ಫಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳು ಸತ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತೇಲಿಸಿಡುತ್ತವೆ, ಮುಳುಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
35
ಆನೆಗಳು
ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಆನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗಾರರು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರು ಸತ್ತಾಗ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಪಡ್ತವೆ.
45
ಪ್ರೈಮೇಟ್ಗಳು
ಚಿಂಪಾಂಜಿ ಮತ್ತು ಗೊರಿಲ್ಲಾಗಳಂತಹ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಗಳು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತವೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇನ್ನಲ್ಲಿ ನತಾಲಿಯ ಎಂಬ ಚಿಂಪಾಂಜಿ ತನ್ನ ಸತ್ತ ಮರಿಯನ್ನ 3 ತಿಂಗಳು ಹೊತ್ತು ತಿರುಗಾಡಿದ್ದನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
55
ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕು
ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಸತ್ತಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಜಮಾನ ಸತ್ತಾಗ ಊಟ ತಿನ್ನದೆ, ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡದ ನಾಯಿ, ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು.
