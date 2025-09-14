Chanakya Niti: ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು..ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹಣ?
Chanakya Niti relationships: ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು - ಹೆಂಡತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೋ?. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಆಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ.
ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು?
ಜೀವನದಲ್ಲಿ 'ಕಷ್ಟ' ಬಂದಾಗಲೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಿಜವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಅರ್ಥವಾಗುವುದು. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನು ತನ್ನ ನೀತಿ ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಆಳವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು...ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಎದುರಾದಾಗ ಮೊದಲು ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು - ಹೆಂಡತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಅಥವಾ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೋ?.
ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ..
ನೀವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲೂ ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು.
ಹಣದ ಮಹತ್ವ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮೊದಲು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ . ಹಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಧರ್ಮ
ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ . ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು 'ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ' ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಧನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವಳು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಅಡಿಪಾಯವೂ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಎರಡೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ..
ಆದರೆ, ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆ ಇವೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವಂತವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಥವಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ಒಬ್ಬರ ಜೀವವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಈ ನೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಈ ನೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಸಂದೇಶವು ತುಂಬಾ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ - ಹಣ ಮುಖ್ಯ, ಹೆಂಡತಿ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತಳು, ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಪತ್ತು. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮತ್ತು ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.