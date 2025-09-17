- Home
Chanakya Niti: ಈ ರೀತಿಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರನ್ನ ತಮ್ಮ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೀಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ, ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಅವಲೋಕನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಇತರರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಪುರುಷರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ.
ಅತೃಪ್ತಿ
ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅತೃಪ್ತರಾಗಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಸಬರನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ನಕಲಿ ನಗು
ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ತಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುವಂತೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದುಃಖಿತರಾಗಿ, ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು
ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ದುಃಖಿತರು ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕರು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಚಿತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಹಾನುಭೂತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯಲು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ನೆಪವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರುವ ಅಭ್ಯಾಸ
ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿ, ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗಮನದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಜನರನ್ನು ಅವರ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಬಂಧ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು
ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬೇಗನೆ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತಡವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬೇಗನೆ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.