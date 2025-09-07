ಈ 6 ಅಭ್ಯಾಸವಿರುವವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನ ಕಷ್ಟ, ಕಷ್ಟ!
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಚಾಣಕ್ಯರ ಜೀವನಾನುಭವ
Chanakya Niti: ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ಸಮಾಜ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುವ ಪುರುಷರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮದುವೆಯಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗುವುದು ಖಚಿತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 6 ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಸೋಮಾರಿ ಪುರುಷರು
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಸೋಮಾರಿ ಪುರುಷರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ದುರ್ಬಲ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯವರು
ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದ ಪುರುಷರು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಕ್ರಮೇಣ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಯಾಗಿರುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಪುರುಷರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುರುಷರು
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವದ ಪುರುಷರು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಈ ಸ್ವಭಾವವು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪುರುಷರು
ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಓಡಿಹೋಗುವ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಮುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪುರುಷರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.