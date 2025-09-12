- Home
- Life
- Relationship
- Chanakya Niti: ಈ ನಾಲ್ವರು ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ತರದ ಜನ ಇದ್ದಾರಾ?
Chanakya Niti: ಈ ನಾಲ್ವರು ಜೊತೆಗಿದ್ರೆ ಬದುಕಿದ್ದರೂ ಸತ್ತಂತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಈ ತರದ ಜನ ಇದ್ದಾರಾ?
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟೊಳ್ಳಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ ಜೀವನವು ಸಾವಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ತಕ್ಷಣವೇ ತ್ಯಜಿಸಿ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆಯಂತೆ. ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯನ ನೀತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸಮಾಜ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂತೋಷ, ದುಃಖ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಫಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಣಕ್ಯ ಆಳವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟೊಳ್ಳಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಅವನ ಜೀವನವು ಸಾವಿನಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು.
ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದ ಹೆಂಡತಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪುರುಷನ ಹೆಂಡತಿ ಕೆಟ್ಟ ಸ್ವಭಾವದವಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನ ಜೀವನ ನರಕದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವು ನಾಶವಾಗುವುದಲ್ಲದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಜೀವನವನ್ನು ಹೊರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದುಷ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ
ಸ್ನೇಹವು ಜೀವನದ ದೊಡ್ಡ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ದುಷ್ಟನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಿನಾಶದತ್ತ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬಂದಾಗ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಸಾವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತೆ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನಂಬುತ್ತಾನೆ.
ವಾಚಾಳಿ ಸೇವಕ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ , ಮನೆಯ ಸೇವಕನು ಯಾವಾಗಲೂ ಯಜಮಾನನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ, ವಾದಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಸೇವಕನು ಕುಟುಂಬದ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಜೀವನವನ್ನು ದುಃಖಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡದ ಸಂಬಂಧಿ
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಬಂಧಿಕರ ನಿಜವಾದ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಜೀವನವನ್ನು ದುಃಖ ಮತ್ತು ಅವಮಾನದಿಂದ ಕೂಡಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ
ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಟ್ಟ ಹೆಂಡತಿ, ದುಷ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತ, ವಾಚಾಳಿ ಸೇವಕ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಸಂಬಂಧಿ..ಈ ನಾಲ್ವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾವಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದು ಸಂತೋಷದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.