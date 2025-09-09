Chanakya Niti: ಈ 3 ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಕ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮದೇ!
ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ.
- FB
- TW
- Linkdin
ನೈತಿಕತೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ: ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಾದಿಯ ಕುರಿತು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಾಣಕ್ಯ. ಚಾಣಕ್ಯರನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜ್ಞಾನವು ರಾಜಕೀಯ, ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ತಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನರು ಯಶಸ್ಸು, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತವೆ.
ಮೊದಲನೇಯ ಹಕ್ಕಿ ಕೋಗಿಲೆ
ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ ಕೋಗಿಲೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೀಡಿ ಕೋಗಿಲೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇತರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೋಗಿಲೆಯ ತರಹ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾತನಾಡಿ, ಆದರೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
ಎರಡನೇಯ ಹಕ್ಕಿ ಹೆರಾನ್
ಹೆರಾನ್ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಹೆರಾನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸು ಚಂಚಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಾಣಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೇಯ ಹಕ್ಕಿ ಕೋಳಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನವನ್ನು ಶತ್ರುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೋಳಿಯಂತೆ ಎದ್ದೇಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೋಳಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.