Cancer Test Kit:100 ರೂ.ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಿಟ್ ರಚಿಸಿದ ಏಮ್ಸ್ , ಇನ್ಮೇಲೆ 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲೇ ಪತ್ತೆ ಮಾಡ್ಬೋದು!
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ವರದಿ ಬರಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಿಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ..
ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ
Cancer Test Kit: ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಜನರು ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ AIIMS ವೈದ್ಯರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಡಯಾಗ್ನಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಿಟ್ (Diagnostic kit) ಅನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಈ ಕಿಟ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಯಂತ್ರಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು ಮತ್ತು ವರದಿ ಬರಲು ಹಲವಾರು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ನ್ಯಾನೊತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಕಿಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ದೊಡ್ಡ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದರ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು.
400 ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಈ ಕಿಟ್ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ AIIMS ನ ಅನೇಕ ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡ ಭಾಗಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಯಾದವ್, ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ವಿಭಾಗದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಡಾ. ನೀರ್ಜಾ ಭಟ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಮೀನಾ, ಶಿಖಾ ಚೌಧರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ್ ತನ್ವರ್ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು 400 ರೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 100% ನಿಖರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅದು ಏಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ?
ಏಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುವಂತೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸುಮಾರು 6,000 ರೂ. ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಏಮ್ಸ್ ನಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇದರ ವೆಚ್ಚ 2,000–3,000 ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ?
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕಿಟ್ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯರು, ದಾದಿಯರು ಮತ್ತು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸ್ವಯಂ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಈ ಕಿಟ್ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಈ ಕಿಟ್ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಗರ್ಭಕಂಠದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಕಾಲಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಈ ರೋಗವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಈ ಹೊಸ ಕಿಟ್ ತ್ವರಿತ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೋಗನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ.