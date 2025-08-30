- Home
ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಿಂದ ನೀರು ಸೋರುತ್ತಿದೆಯೇ?, ಆದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಕ್ ತುಂಬಿ ಹರಿಯುವುದನ್ನ ನಿಲ್ಸುತ್ತೆ!
ಬೇಳೆಕಾಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕುಕ್ಕರ್ ವಿಶಲ್ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಅವು ನೀರಿನ ಸಮೇತ ಆಚೆ ಬಂದರೆ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನದ ಜೊತೆಗೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವೈದ್ಯರು ಪ್ರತಿದಿನ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳಂತಹ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಕುಕ್ಕರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹೊರಬರುತ್ತವೆ. ಅಡುಗೆಮನೆ ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವುಮನ್ಸ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ, ಒಳಗೆ ನೀರು ಉಳಿದು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಇದು ಸ್ಟವ್, ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಳದಿ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ಕೊಳಕಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಹ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಮೊದಲು, ಬೇಳೆಯನ್ನು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ 2–4 ಹನಿ ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಚ್ಚಳದಲ್ಲಿರುವ ಸೀಟಿಯ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ 3–4 ಹನಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ.
ಈಗ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಗ್ಯಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ(Flame) ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ದಾಲ್ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಆಚೆ ಬರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕುಕ್ಕರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿರಲು ಕೆಲವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕುಕ್ಕರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ತುಂಬಾ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಡಿಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಒತ್ತಡವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇರಬಹುದು.
ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸದರೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಲ್ಲದೆ, ಕೆಲವರು ಕುಕ್ಕರ್ ಶಿಳ್ಳೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಳಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗಲೂ, ನೀರು ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಬಳಕೆಯ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುವಾಗ ನೀರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಬೇಡಿ.
ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಇದ್ದರೆ, ಬೇಳೆ ಕುದಿಸುವಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ನೀವು ಈ ಸಣ್ಣ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಬಳಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಳೆ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತದೆ.