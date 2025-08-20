ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ...ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸಿ
ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೇಕೆಬೇಕು ಅಲ್ಲವೇ, ಬಹುತೇಕರು ಅದನ್ನು ಸಲಾಡ್ನಲ್ಲಿ, ಚಹಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪೇನೆಂದರೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ನಂತರ ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು.
ಅರೆ, ಸಿಪ್ಪೆ ಎಸೆಯದೆ ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಏನು ಅಂತೀರಾ?, ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯು ಅದರ ರಸದಷ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೌದು, ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಮನೆಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವು...
ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೈಲ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗ
ಫ್ರಿಜ್ನಿಂದ ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು
ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಯೋಡರೆಂಟ್ನಂತೆ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ತ್ವಚೆ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗಲು
ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿ ಇಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಮೊಸರು ಸೇರಿಸಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತಯಾರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೀನರ್ ತಯಾರಿಸಿ
ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ ತುಂಬಿಸಿ. 10-15 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಈ ದ್ರವವನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್, ಸಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಕಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸನೆ ಎರಡನ್ನೂ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಪಾತ್ರೆ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಲು
ಮೊಂಡುತನದ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಉಜ್ಜಿ. ಇದರಿಂದ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಚಹಾಕ್ಕೆ ಸುವಾಸನೆ ನೀಡಲು
ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಒಂದು ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಚಹಾ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿ, ಇದು ಚಹಾಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ಗಾಗಿ
ಒಣಗಿದ ನಿಂಬೆ ಸಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ಬಂಡಲ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿ ಕಪಾಟು ಅಥವಾ ಶೂ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ. ಇದು ವಾಸನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾತನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.