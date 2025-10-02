ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
Easy Hacks to Peel Boiled Eggs Perfectly: ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ.. ಹಲವು ಬಾರಿ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿಭಾಗವೂ ಸಿಪ್ಪೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ಈಗ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವ ಟಿಪ್ಸ್
ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದರೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳಸಿ
ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ 12 ನಿಮಿಷ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಐಸ್ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಲು ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಪ್ಪು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಕುದಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ. ಉಪ್ಪು ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಟ್ಟೆ ಒಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾವನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸಿ
ಮೊಟ್ಟೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲು ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು. ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸುವ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಹಾಕಿ. ಉಪ್ಪಿನಂತೆ, ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕೂಡ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿನೆಗರ್ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಬೇಡಿ
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರಲು ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಿರಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊಟ್ಟೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.