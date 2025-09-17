ಮೊಟ್ಟೆ ಸೇವನೆ ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ 70 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಿ, ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುತ್ತದೆ
ಮೊಟ್ಟೆ ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಮತ್ತು ಐರನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಸುತ್ತದೆ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ನೀಡೋದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಿ.
ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಬೇಯಿಸಿದ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆ ಹಸಿರು ತರಕಾರಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.ಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸೋರು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಬಳಸಿ.
