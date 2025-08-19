ಟ್ರೆಂಡ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ..ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಇವ್ರಂತೂ ಕುಡಿಲೇಬಾರ್ದು!
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು?
Who Should Avoid Green Tea: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ಇದನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಕುಡಿಯಬಾರದು?, ಏಕೆ? ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
1.ಅಸಿಡಿಟಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು
ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಿಡಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್, ಎದೆಯುರಿ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
2. ರಕ್ತಹೀನತೆ ಇರುವವರು (ರಕ್ತದ ಕೊರತೆ)
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕಬ್ಬಿಣದ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಈಗಾಗಲೇ ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಅವರಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು.
3. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಮತ್ತು ಹಾಲುಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರು
ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದು ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು.
4. ಹೃದ್ರೋಗ ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು
ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಫೀನ್ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು.
5. ನಿದ್ರೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು
ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಲ್ಲಿ ಕೆಫೀನ್ ಇದ್ದು, ಇದು ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಟೀಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇತರ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು
ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ
ಮೂಳೆ ದೌರ್ಬಲ್ಯ (ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ)
ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು (ಅತಿಯಾದ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯಕೃತ್ತು ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕೆಲವು ವರದಿಗಳಿವೆ)
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ದಿನಕ್ಕೆ 1-2 ಕಪ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸೇವಿಸಬೇಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.
ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪಾನೀಯವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಅರಿತುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸಿ.