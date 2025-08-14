ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ 4 ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋದು ಪಕ್ಕಾ!
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಆಹ್ವಾನವಾಗಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ
ಯಾರೇ ಆದರೂ ಶೌಚಾಲಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದಂತೆ. ತಜ್ಞೆ ಸೋನಿಯಾ ನಾರಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ, 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ನೇರ ಆಹ್ವಾನವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಾವ 4 ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ...
ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋ
ಪೈಲ್ಸ್
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಂನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗುದನಾಳ ಮತ್ತು ಗುದದ್ವಾರದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತನಾಳಗಳು ಊದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮೂಲವ್ಯಾಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೋಣಿಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಮಲಬದ್ಧತೆ
ನೀವು ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕುಳಿತರೆ ಮಲಬದ್ಧತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಕೇತದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ನೀವು ಮಲವನ್ನು ವಿಸರ್ಜಿಸದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತಾಗ ಈ ಸಂಕೇತವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆ
ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ pelvic floor ಸ್ನಾಯುಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಮೂತ್ರಕೋಶವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮೂತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ಉಳಿದ ಮೂತ್ರವು ಹೊರಬರಬಹುದು.
ಫೋನ್ಗೆ ಅಂಟುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು
ನೀವು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಫೋನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಳೆದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದಾಗ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಫೋನ್ನ ಶಾಖವು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನೀವು ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.