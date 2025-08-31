ಈ ಆಹಾರ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ!
ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳೇ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ...
ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನಾವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದಷ್ಟೇ. ಇಂದು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಓದಿ..
ಕ್ಯಾರೆಟ್
ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವಿಟಮಿನ್, ಮಿನರಲ್, ಫೈಬರ್ ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬೇಗ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಿವರ್ನಲ್ಲಿರೋ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಶರೀರದ ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಬ್ರೊಕೊಲಿ
ಸಲ್ಫರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಲಿವರ್ನ ವಿಷ ತೆಗೆದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಲಿವರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್
ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಲಿವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ತಡೆಯುತ್ತೆ.
ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು
ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ತರಹದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರದಿರೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ಸೇಬು
ಸೇಬಿನಲ್ಲಿರೋ ಪೆಕ್ಟಿನ್ (ಫೈಬರ್) ಲಿವರ್ನ ವಿಷ ತೆಗೆದು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿ, ಕೊಬ್ಬು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೇಬಿನ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಗಳು ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಲಿವರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನ ಹಾನಿಯಿಂದ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ.