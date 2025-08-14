ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಕೇತ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ ಲಕ್ಷಣ...ಹುಷಾರು
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್
ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದಾಗ (Kidney failure), ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಇಡೀ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ, ನೀವು ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕಣ್ಣಿನ ಸುತ್ತ ಊತ:
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕಣ್ಣಿನ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಸುತ್ತಲೂ ಊತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಅದು ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಉಂಟಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಮುಖದ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖ ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡಿರುವುದು :
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಬಿಳಿಚಿಕೊಂಡ ಮುಖದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳು:
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ, ದೇಹವು ದಣಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ನೇರ ಪರಿಣಾಮವು ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ತುಲಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ತುಟಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆ:
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ತುಟಿಗಳು ಒಡೆದು ಹೋಗುವುದು, ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಅಸಹಜ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ದದ್ದುಗಳು:
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಕಲೆಗಳು, ದದ್ದುಗಳು ಅಥವಾ ತುರಿಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಊತ:
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಊದಿಕೊಂಡಂತೆ ಭಾಸವಾದರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ದ್ರವದ ಶೇಖರಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.