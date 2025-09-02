- Home
- Life
- Health
- ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಲಾಭ, ಸದ್ಗುರು ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿದೆ 8 ಕಾರಣ
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ ತಿಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದೆ ಲಾಭ, ಸದ್ಗುರು ಮಾತಿನ ಹಿಂದಿದೆ 8 ಕಾರಣ
ಸದ್ಗುರುಗಳು ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆ, ಹಸಿವು ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧನೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತತೆ ಒದಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಸದ್ಗುರು ಹೇಳುವ ಮಾತು
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳಾದ ಸದ್ಗುರು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವತಃ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಶಕ್ತಿ
ಬೇವು: ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೇವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಅರಿಶಿನ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಗೋಲ್ಡನ್ ಸ್ಪೈಸ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅರಿಶಿನವು ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಎಂಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತದ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ..
ಸದ್ಗುರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಲೀನರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಾಂಗದಿಂದ ಹಾನಿಕಾರಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಯಕೃತ್ತು ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಉರಿಯೂತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ಸದ್ಗುರುಗಳು ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಳೆದ ನಂತರ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನೀವು ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ
ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯೋಗ ಅಥವಾ ಇತರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಕಾಫಿಯಂತಹ ಉತ್ತೇಜಕಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ, ಬೇವು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು (ಸಾಧನೆ) ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ, ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಶೀತಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ
ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ, ಸದ್ಗುರುಗಳು ಜೇನುತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿದ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮೆಣಸಿನಕಾಳು ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕಫವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕಟ್ಟಿದ ಮೂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.