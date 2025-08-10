ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ವಾಸ್ತು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿವರಣೆ
ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅರಿಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಾರತಿ ತಟ್ಟೆ ಬೀಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇವು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶೇಷ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Pixabay
ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾರತಿ ಕೊಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ. ಹಾರತಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪೂಜೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹಾರತಿ ತಟ್ಟೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಜನರು ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾರತಿ ತಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Image Credit : Pixabay
ಅನೇಕರಿಗೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರತಿ ತಟ್ಟೆ, ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ನೀರಿನ ಚೊಂಬು ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳುವುದು ಮುಂತಾದವುಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ಶುಭ, ಅಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Image Credit : Pixabay
ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಾರತಿ ತಟ್ಟೆ ಕೈಯಿಂದ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಶುಭ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
Image Credit : Pixabay
ಕೆಲವರು ಪೂಜೆಗೆ ನೀರನ್ನು ಚೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದು ಶುಭವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಏನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳು ಒಡೆಯುವುದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ, ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಡೆದ ಗಾಜಿನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
Image Credit : Pixabay
ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಕೈಯಿಂದ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೀಳುವುದು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದಂತೆ. ಆಹಾರ ದೇವತೆಗೆ ಕೋಪ ಬರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಬಹುದು. ಅಕ್ಕಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನಿಂದ ತುಳಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದು ಕೇಳಿ.
