ಕಿಡ್ನಿ ಲೈಫ್ಲಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ
ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗ
ಕಿಡ್ನಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು ರಕ್ತವನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ, ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಇವು ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಹುರುಳಿ ಆಕಾರದ ಅಂಗಗಳಾಗಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ಗಳ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅವು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ
ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾಸ, ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ, ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಹಸಿವಿನ ನಷ್ಟ ಸೇರಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅನಾನಸ್
ಅನಾನಸ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಸೇವನೆಯು ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆಲಿಸಿನ್ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸೇಬು
ಸೇಬು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇಬು ಸೇವಿಸಬಹುದು.
ಹೂಕೋಸು
ಹೂಕೋಸಿನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ಫೋಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ನಂತಹ ಗುಣಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು.