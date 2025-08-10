ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ vs ಐಬಿಎಸ್: ಈ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ (Colon Cancer) ಮತ್ತು ಐಬಿಎಸ್ (ಇರಿಟೇಬಲ್ ಬೌಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಥವಾ ಕೆರಳಿಸುವ ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ) ಎರಡೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಎರಡೂ ರೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಐಬಿಎಸ್ ಅನ್ನು ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಜನರು ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವಿಂದು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಐಬಿಎಸ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಯೋಣ..
ಐಬಿಎಸ್ ಎಂದರೇನು?
ಐಬಿಎಸ್ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಜಠರಗರುಳಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ(Functional gastrointestinal disorder)ಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವವರಿಗೆ ಕರುಳಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಬಿಎಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು
1 ಐಬಿಎಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿರುವ ರೋಗಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಸೆಳೆತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತದೆ.
2 ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಎರಡೂ ಪದೇ ಪದೇ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
3 ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬಿದ ಭಾವನೆ.
4 ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಚನೆ.
5 ಮಲದೊಂದಿಗೆ ಲೋಳೆಯು ಹೊರಬರುವುದು.
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕರುಳಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಲವು ಹಂತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಿವೆ. ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು.
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಚಿಹ್ನೆಗಳು...
1 ಕರುಳಿನ ಚಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
2 ನಿರಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಂಕೇತವಾಗಬಹುದು.
3 ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ತೂಕ ಇಳಿಯುವುದು ಸಹ ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
4 ನಿರಂತರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
5 ನಿರಂತರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಬಹುದು.
ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ , ಐಬಿಎಸ್ ಎರಡೂ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?
ಐಬಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಲೊನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎರಡೂ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
Disclaimer: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ತ್ವಚೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಓದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.