ಯಾವ ದುಬಾರಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಡ… ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸೋ ಗುಟ್ಟು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿದೆ
Beauty Tips: ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಬ್ಯೂಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕೇ? ಖಂಡಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ನಿಜವಾದ ರಹಸ್ಯ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳೊದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಸೌಂದರ್ಯ ಸಲಹೆ
ರಾತ್ರಿಯ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆ ಎಂದರೆ ಆಯಾಸವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಎರಡನ್ನೂ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ದೇಹದ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ "ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್" ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ:
ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಜನರು ದಿನವಿಡೀ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು, ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿ ಎಲ್ಲವೂ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಖವು ದಣಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕಪ್ಪು ವೃತ್ತಗಳು, ಸುಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಂದ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ.
ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ
ಆಯುರ್ವೇದವು "ನಿದ್ರಾ ಬಲಂ, ಪುಷ್ಟಿಯಂ, ಜ್ಞಾನಂ, ಸುಖಂ ಚ ದದಾತಿ" (ಒಳ್ಳೆಯ ನಿದ್ರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ, ಪೋಷಣೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ) ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದಾಗ, ನಮ್ಮ ದೇಹವು ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಕೋಶಗಳು ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಲೀಪ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸುಕ್ಕುಗಳು, ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
ನಿದ್ರೆಯು ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಇದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಇಡುತ್ತದೆ. ನಿದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ಶುಷ್ಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನಿದ್ರೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಖವು ತಾಜಾವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನ್ (ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್) ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗಳು ಅಗತ್ಯ
ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳು, ಹದಿಹರೆಯದವರಿಗೆ 8-10 ಗಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆ ಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿದ್ರೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟವೂ ಮುಖ್ಯ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಮಲಗಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಕಫ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಅಥವಾ ತ್ರಿಫಲವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂದ ಬೆಳಕು, ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಮತ್ತು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲಿತ ತಾಪಮಾನವು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು:
ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಕಾಯಿ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು, ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಫೀನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.