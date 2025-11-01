ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದ್ಯಾ?, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜೀವನದ ಅರ್ಧ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾದಂತೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೋ ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡೂ ಒಪ್ಪುತ್ತವೆ. ಈ ಸರಳ ಅಭ್ಯಾಸವು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹದಿಂದ ಟಾಕ್ಸಿನ್ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡು ಲೋಟ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಅಥವಾ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಾರಸ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತೊಳೆಯದೆ ಅಥವಾ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಈ ಲಾಲಾರಸವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆಯಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ?
ವೈದ್ಯರು ವಿವರಿಸಿದಂತೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಿಂದ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು (ಮಲ) ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿನವಿಡೀ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿರುವಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಅಗ್ನಿ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು "ಮಂದಾಗ್ನಿ" (ಹೊಟ್ಟೆ ಅಗ್ನಿ) ನಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಗುಣವಾಗುತ್ತವೆ?
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಲ್ಲುಜ್ಜದೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಮೊಡವೆಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅಜೀರ್ಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬೊಜ್ಜು ಇರುವವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಇದು ಬೊಜ್ಜು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿನ ಕಫದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಯಾವಾಗ ಕುಡಿಯಬೇಕು?
ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಕೋಶಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.