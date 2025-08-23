ಜಿಮ್ ಸೇರೋ ಯೋಚನೆ ಇದೆಯೇ? ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿ
ನೀವು ಉತ್ತಮ ದೇಹವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗಲು ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ ಐದು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ. ನಂತರವೇ ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜಿಮ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿಮಗೆ ಮುಳುವಾಗಬಹುದು.
ಜಿಮ್ ಗೆ ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಿಮ್ಗೆ (Gym)ಹೋಗುವ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಕೆಲವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಜಿಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಜಿಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (blood pressure test)ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರಿಗೆ ನಿಮಗಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ (Complete blood count) ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರಕ್ತಹೀನತೆ, ಸೋಂಕು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಇತರ ಆಂತರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಜಿಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್
ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (thyroid function test) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಚಯಾಪಚಯ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್
ನಿಮಗೆ ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಜಿಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಇಸಿಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ
ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (blood glucose test) ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವ್ಯಾಯಾಮವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.