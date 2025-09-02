ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಈ ಏಳು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ!
ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ತಿಂಗಳು 2025: ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
Image Credit : Getty
ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್: ಈ 7 ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
210
Image Credit : Getty
ಲಿಂಫೋಮ
ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಧ ಲಿಂಫೋಮ. ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
310
Image Credit : Getty
ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್
ಮೂಳೆ ಮಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು.
410
Image Credit : Getty
ಮುഴಗಳು
ನೋವಿಲ್ಲದ ಊತ ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ಕುತ್ತಿಗೆ, ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯಾದಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
510
Image Credit : stockphoto
ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು
ರಾತ್ರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬೆವರುವುದು ಮೊದಲ ಲಕ್ಷಣ. ಕಾರಣವಿಲ್ಲದ ಜ್ವರ, ರಾತ್ರಿ ಬೆವರು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
610
Image Credit : Google
ತೂಕ ಇಳಿಕೆ
ಹಠಾತ್ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಹಸಿವಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
710
Image Credit : Getty
ಆಯಾಸ/ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಆಯಾಸ/ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ರಕ್ತದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
810
Image Credit : Getty
ಮೂಗಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ
ಮೂಗು/ಒಸಡಿನ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣ.
910
Image Credit : Getty
ಮೂಳೆ ನೋವು
ಮೂಳೆ/ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೈಲೋಮದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
1010
Image Credit : Getty
ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಂಕು
ಪದೇ ಪದೇ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ರಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಲಕ್ಷಣ ಇರಬಹುದು.
