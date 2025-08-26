- Home
ಇಂದು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣ ಇದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ ಅಗತ್ಯ, ಈ ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು?
ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲವಾಗಲು ಈ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಕಾರಣ
ಕೆಲ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲವಾಗುವುದು, ಒಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಉದುರುವುದು. ಕೂದಲು ಉದುರಲು ಕಾರಣವಾಗುವ 8 ವಿಟಮಿನ್ಗಳಿವು.
ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕೊರತೆ
ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಒಂದು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ, ಇದು ತಲೆಯ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು.
ಬಾದಾಮಿ
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು
ಆವಕಾಡೊ
ಪಾಲಕ್
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆ
ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ Hair Follicles ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಳ್ಳಗಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಉದುರುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಆಹಾರ
ಮೀನು: ಸಾಲ್ಮನ್, ಮ್ಯಾಕರೆಲ್, ಟ್ಯೂನ ಮೀನುಗಳು
ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗ
ಅಣಬೆಗಳು
ಬೆಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಗಿಣ್ಣು
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೊರತೆ
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ12 ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು.
ಚಿಕನ್, ಗೊರಸಿನ ಮಾಂಸ, ಕುರಿಮಾಂಸ,
ಮೀನು: ಸಾಲ್ಮನ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂನ.
ಮೊಟ್ಟೆ
ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು: ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್.
ಐರನ್ ಕೊರತೆ
ಐರನ್ ಕೂದಲಿನ ಕಿರುತೊಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಳ್ಳಗಾಗಬಹುದು.
ಪಾಲಕ್
ಕಡಲೆಕಾಯಿ, ಬೀನ್ಸ್, ಲೆಂಟಿಲ್ಸ್.
ಕೆಂಪು ಮಾಂಸ: ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ.
ಬಾದಾಮಿ
ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು
ಆವಕಾಡೊ
ಪಾಲಕ್
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಕೊರತೆ
ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಗಟ್ಟಿತನಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ.
ಕಿತ್ತಳೆ, ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ, ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ, ಕಿವಿ, ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು, ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್: ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬೆಲ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಬ್ರಾಕೋಲಿ
ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ7 (ಬಯೋಟಿನ್) ಕೊರತೆ
ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಯೋಟಿನ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದರ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂದಲು ಒಡೆಯುವಿಕೆ, ತೆಳ್ಳಗಾಗುವಿಕೆ, ಉದುರುವುದು.
ಮೊಟ್ಟೆ
ಬೀಜಗಳು ಮತ್ತು ಗಿಡಗಳು( ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು)
ಸಿಹಿಗೆಣಸು
ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ಓಟ್ಸ್.
ಒಮೆಗಾ-3
ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ತಲೆಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡುತ್ತವೆ, ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಮೀನು: ಸಾಲ್ಮನ್, ಮ್ಯಾಕರೆಲ್, ಸಾರ್ಡೀನ್ಗಳು.
ಚಿಯಾ ಬೀಜಗಳು
ವಾಲ್ನಟ್ಗಳು
ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು
ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳು
ಎಲ್ಲ ವಿಟಮಿನ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 8-10 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ.
ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿ.
ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೈಲ ಅಥವಾ ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಾ ತಲೆಯ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ.