ನೀವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಿನ್ನುತ್ತಿರುವ ಈ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ!
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮ.
ಈ ಆಹಾರಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರಕ
ಭಾರತೀಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವೆಂದು (Healthy Food) ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ, ರಾತ್ರಿ ಊಟದಲ್ಲಿ, ಸಂಜೆ ತಿಂಡಿಯಲ್ಲೂ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಎಂದು ಸೇವಿಸಿದ ಈ ಆಹಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ
ಬಿಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಮೃದು, ಹಗುರ ಮತ್ತು ಬೇಗನೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದು ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಬೇಗನೆ ಹಸಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕಂದು ಅಕ್ಕಿ (brown rice) ಅಥವಾ ರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ಪರೋಟ
ಪರೋಟ (Paratha) ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸುವ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಬೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕೊಬ್ಬು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬದಲಾಗಿ, ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಪಾತಿಯನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಇದು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಬೆರೆಸಿದ ದಾಲ್
ದಾಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ನಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಹೆವಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ದಾಲ್ ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಮೋಸಾ ಮತ್ತು ಭುಜಿಯಾದಂತಹ ಕರಿದ ತಿಂಡಿಗಳು
ಸಮೋಸಾ ಅಥವಾ ಭುಜಿಯಾದಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವು ಡೀಪ್-ಫ್ರೈಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಉಪ್ಪಿನಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಯಿಸಿದ ತಿಂಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಹುರಿದ ಬೀಜಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ರುಟ್ ಜ್ಯೂಸ್
ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಗಳು (Packed fruit juice) ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಹಪ್ಪಳ
ಭಾರತೀಯ ಊಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಪ್ಪಳ ಇರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ತಿಂದರೆ ಎರಡೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಹೆಚ್ಚು ಉಪ್ಪು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ತಾಜಾ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ.