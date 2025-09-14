ಈ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆಯನ್ನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಿ
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸುವುದು, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹುದುಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಗುರವಾದ, ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
- FB
- TW
- Linkdin
ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆ
ದೋಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದ ತಿಂಡಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೋಸೆಗಳು ಗರಿಗರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಹ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಲೇಖನ ನಿಮಗಾಗಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸುವ ಸುಲಭ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟು. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೆನೆಸುವುದು, ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹುದುಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು. ಈ ವಿಧಾನದ ಮೂಲದ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಹಗುರವಾದ, ನಯವಾದ ಮತ್ತು ಗರಿಗರಿಯಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಬಡಿಸಬಹುದು.
ದೋಸೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವುದು
ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ / ಬೇಯಿಸಿದ ಅನ್ನ - ½ ಕಪ್ (100 ಗ್ರಾಂ)
ದಿನ ನಿತ್ಯ ಬಳಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಕ್ಕಿ - ½ ಕಪ್ (100 ಗ್ರಾಂ)
ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ - ¼ ಕಪ್ (50 ಗ್ರಾಂ)
ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ - 2 ಚಿಟಿಕೆ
ಸಣ್ಣ ಅವಲಕ್ಕಿ- 2 ಚಮಚ
ನೀರು (ನೆನೆಸಲು) - 1.5 ಕಪ್
ನೀರು (ರುಬ್ಬಲು) - ¾ ಕಪ್ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ)
ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪು - ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಎಣ್ಣೆ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ
ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ
*ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಮೂಲಿ ಬಳಸುವ ಪ್ಲೇನ್ ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
*ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಬೀಜ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
*ಈಗ ಅಕ್ಕಿ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೆಂತ್ಯವನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
*ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದನ್ನು 1-2 ಬಾರಿ ತೊಳೆದು ಅಕ್ಕಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
*ಈಗ 1.5 ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಮುಚ್ಚಿ, ಅಂದರೆ 5-6 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಿ.
ಹಿಟ್ಟು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ
*ನೆನೆಸಿದ ನಂತರ, ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ.
*⅔–¾ ಕಪ್ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಿಟ್ಟು ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಗ್ರೈಂಡರ್ ಬಿಸಿಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
*ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ.
ಹುದುಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
*ರುಬ್ಬಿದ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ½ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
*ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ 8–9 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹುದುಗಲು ಬಿಡಿ.
*ಹುದುಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ, ಹಿಟ್ಟು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಗುಣ ಅಥವಾ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಿಳಿ ಹುಳಿ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
*ಈಗ ದೋಸೆ ಹಿಟ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
*ದೋಸೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
* ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗರಿಗರಿಯಾದ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ದೋಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಟ್ನಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಡಿಸಿ.