ಭಾರತದ ಈ ರಾಜ್ಯ 99% ಮಾಂಸ ತಿನ್ನೋ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪೀಸ್!
ಭಾರತದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ (NFHS) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜ್ಯವೊಂದು ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
- NFHS ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 99.8 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಂದಿಮಾಂಸ, ಗೋಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳು ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ.
- ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 99.3 ಪ್ರತಿಶತ ಜನರು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾಳಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೀನು, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಾಚರ್ ಜೋಲ್ (ಮೀನಿನ ಕರಿ) ನಂತಹ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ.
- ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 99.1 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳವು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಕೇರಳಿಗರು ಮಾಂಸವನ್ನು ಸಹ ತಿನ್ನಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮೀನು, ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಮಲಯಾಳಿ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
- ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 98.25% ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ಮತ್ತು ಒಳನಾಡಿನ ಜನರು ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೀನು ಮತ್ತು ಸೀಗಡಿಗಳಂತಹ ಸಮುದ್ರಾಹಾರವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ .
- ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡು 97.65% ನೊಂದಿಗೆ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ತಮಿಳರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿಯನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.
- ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಡಿಶಾ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 97.35% ಜನರು ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಮೀನು.
- ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವರದಿಗಳು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 97.30 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿಐ ಟ್ಯಾಗ್ ಪಡೆದ ಮೊದಲ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಖಾದ್ಯವಾದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಲೀಮ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಮಟನ್ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ.
- ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 88.07% ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 59.08% ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ.
