ನೇರವಾದಿಗಳು, ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಪರರು ಆದರೇನಂತೆ..ಈ 4 ರಾಶಿಯವರು ಹೆಚ್ಚು ಜಗಳಗಂಟರು
ಇಷ್ಟಪಡದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ತಮಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಾವು ಇಷ್ಟಪಡದ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡುತ್ತವೆ . ಅವರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿಯೇ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರು ಯಾರು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಸ್ವಭಾವದವರು. ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಗಾಗಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇತರರು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಜಗಳವಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಗಳು. ನೀವು ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾವು ಹೇಳುವುದೇ ಸರಿ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪದವರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇತರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಕೇಳದೆ ಅವರು ಹಠಮಾರಿಯಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಅದೇ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾರಾದರೂ ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಂತಹ ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿಯು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದ ಅಧಿಪತಿ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದನ್ನು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ನೇರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.