Men Born On This Date: ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯಂತೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರವು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಶಿಚಕ್ರ, ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ತಿಂಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವು ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯಂತೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಿಶಿಷ್ಟರಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಶನಿ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಂತಹ ಪ್ರಬಲ ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೀರೋಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಗುಣವುಳ್ಳ ಪುರುಷರು ಯಾವ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.
1, 8 ಅಥವಾ 17
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 8 ಅಥವಾ 17 ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸೂರ್ಯನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಮತ್ತು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭಾವವು ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗುವ ಬಯಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಈ ದಿನಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಬಲವಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
9, 18 ಅಥವಾ 27
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಅಥವಾ 27ನೇ ತಾರೀಖಿನಂದು ಜನಿಸಿದವರು ಕ್ರಿಯೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಗ್ರಹವಾದ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ದೃಢನಿಶ್ಚಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಅವರ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಡೆಯದಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಪುರುಷರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ತಾವೇ ಬಾಸ್ ಎಂಬಂತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.
4, 13, 22 ಅಥವಾ 31
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಅಥವಾ 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದ ಜನರು ಶನಿಯ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶನಿಯು ಶಿಸ್ತು, ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಶನಿಯಿಂದ ಆಳಲ್ಪಡುವ ಗಂಡಂದಿರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಆಧಾರಸ್ತಂಭಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢವಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸ್ವಭಾವವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ದುರಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.