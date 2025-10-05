ಈ 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯ ಮರೆಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತಾ?
People Who Hide Secrets: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗಂಡದಿರ ಬಳಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.
ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಗಂಡದಿರ ಬಳಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಜಗಳ ಆಗೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ನಿಂದ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಜನವರಿ
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರು ಎಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಭಯ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸದಾ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ.
ಮೇ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ತಮಾಷೆ, ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ದ್ವಂದ್ವ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಸಂಗಾತಿ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ. ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹಾನಿಕಾರಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬಹಿರಂಗವಾಗಿರುವುದು ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಬಹುದು.
ಆಗಸ್ಟ್
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೊಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ನವೆಂಬರ್
ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಳವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದು ವಿರಳ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಭಾವಿಸುವವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸ್ವಭಾವವು ಅವರ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.