ಈ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನ ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ
ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅವರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ಜನರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ಯಾಕಾಗಿ ಜನ ತಮ್ಮದೇ ಪಿಂಡ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ? ಇಂತಹ ದೇಗುಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ಧ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ (Pitru Paksh)ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಅಗಲಿದವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತೃಪ್ತರಾದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.
ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮರಣದ ನಂತರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನವನ್ನು (Pind Dan)ಸತ್ತವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಜನರು ಪಿತೃಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಬದುಕಿರುವ ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು!
ಆದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಬಿಹಾರದ ಗಯಾದಲ್ಲಿದೆ (Gaya of Bihar)ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗಯಾಜಿಯ ಮಹತ್ವ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗಯಾಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂರ್ವಜರ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಜರ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸೀತಾ ಅವರು ಗಯಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಗು ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ರಾಜ ದಶರಥನ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮತ್ತು ಪಿಂಡದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಪಿಂಡ ದಾನವನ್ನು ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 54 ಪಿಂಡ ದೇವಿಗಳು ಮತ್ತು 53 ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಮಂದಿರ ವೇದಿಕೆ ಇದೆ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯವಾಗಿದ್ದು, ಜನರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮರಣಾನಂತರ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶ್ರಾದ್ಧವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡಲು ಇದೇ ಕಾರಣ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದವರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಗಯಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ಪಿಂಡದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.