- 2026ರಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ, 18 ತಿಂಗಳು 3 ರಾಶಿಗೆ ಸುವರ್ಣಯುಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ!
Rahu Ketu transit 2026: 2026ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರವು 12 ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದರಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ 18 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ರಾಹು-ಕೇತು ಸಂಚಾರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಹು-ಕೇತುಗಳನ್ನು ದುಷ್ಗ ಗ್ರಹಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ರಾಶಿ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ 12 ರಾಶಿಗಳ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಲಿವೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ರಾಹು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಸಮಯದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
18 ತಿಂಗಳು ಸಂಚಾರ
ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಹು ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5, 2026 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ರಾಹು ಅಧಿಪತಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಿಂದ ಶನಿಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೇತು ಅಧಿಪತಿಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಚಂದ್ರನ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಚಾರವು ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ (18 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಇರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಹು ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ.
* ಹೊಸ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ
* ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ
* ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ
* ಮದುವೆ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿ
* ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿ
* ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಳ
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಎರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಮನೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಎಂಟನೇ ಮನೆ ಜೀವನ, ಸಾವು, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮನೆಯಾಗಿದೆ.
* ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ
* ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
* ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ
* ಹಠಾತ್ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಹೋದರ ಶೌರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇತುವಿನ ಸಂಚಾರವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
* ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣ
* ಹೊಸ ವಾಹನ, ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಖರೀದಿ ಯೋಗ
* ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಭಾಗ್ಯ
* ಹೊಸ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ/ಖರೀದಿ ಅಥವಾ ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ನವೀಕರಣ ಸಾಧ್ಯತೆ
* ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ
ವಿಶೇಷ ಮನವಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಬಳಕೆದಾರರು ಇವನ್ನು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.